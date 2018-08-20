“Anastasiadis bize farklı kamuoyuna farklı konuşuyor”

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların kendisine verdiği bilgilerle bağdaşmadığını iddia etti

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendileriyle birebir yaptığı görüşmelerde söyledikleriyle kamuoyuna yaptığı açıklamaların örtüşmediğini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan iç gelişmelere değindi.

Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak aradığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kendisine verdiği bilgilerle, Kıbrıs Rum müzakereci ve Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarının örtüşmediğini ifade etti.

Anastasiadis’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların kendisine verdiği bilgilerle bağdaşmadığını iddia eden Kiprianu, bu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmayacağını, gelişmelerin ne olacağını beklemeyi tercih ettiğini vurguladı.

UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunda yaşanan gelişmelerin ve ABD’nin bu konudaki tutumunun Kıbrıs sorununun geleceğine ilişkin önemli işaretler verdiğini söyleyen Kiprianu, Lute’un Anastasiadis’le görüşmesinde ne söylediğini dile getiremeyeceğini ancak yurt dışından birçok yabancı diplomatın, Kıbrıs Rum tarafının iki devletli çözüm mü istediği sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

