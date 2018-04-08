“Anastasiadis bazı hedeflerle masaya oturacak”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu, 16 Nisan’da düzenlenecek yemekte müzakere etmeyeceklerini ve görüş alışverişinde bulunacaklarını söyleyerek, Anastasiadis’in bazı hedefleri olduğunu açıkladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 16 Nisan’da düzenlenecek yemekte müzakere etmeyeceklerini ve görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Prodromu, Anastasiadis’in 16 Nisan hedefleri arasında, müzakerelerin başlamasına yönelik siyasi irade varlığının ve BM prosedürüne uyulacağının garanti altına alınması, Kıbrıs Türk tarafının müzakere çerçevesi dışında herhangi bir ön koşul sunmayacağının tespit edilmesi, müzakerelerin “Türkiye’nin saldırgan faaliyetleri, yasadışı eylemleri ve tahrikleri” olmaksızın başlaması ve Ankara’nın kendi hegemonyası ve müdahalesi olmadan tarafları kendi haline bırakmasının bulunduğunu kaydetti.

Habere göre Prodromu, Türk tarafının doğalgaz komitesi kurulması konusundaki talebinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını; çünkü bu komitenin kurulmasının, çözüm prosedürünü baltalayacağını iddia etti.

Prodromu, önceliklerinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu; ancak enerji planlarını da ertelemeyeceklerini kaydetti.

Anastasiadis’in müzakereler için hazır olduğunu ve her şeyin, Akıncı’nın tutumuna bağlı olduğunu savunan Prodromu, Ankara’nın bu konudaki iradesinin de önemli olduğunu söyledi.

