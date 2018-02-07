Anastasiadis, Akıncı’dan görüşme talep edecek

Rum lider Anastasiadis’in niyetinin ne olduğunu görmek için önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı’dan görüşme talep edeceği öğrenildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görüşme talep edeceğini açıkladı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi: “Başkanlar Konseyi Toplantısı ve Girişim Başlatma” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, önümüzdeki günlerde Akıncı’dan görüşme talep edeceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, Anastasidis önceki gün “Euronews” haber kanalına yaptığı açıklamada, “niyetinin ne olduğunu görmek için önümüzdeki günlerde Akıncı’dan görüşme talebinde bulunacağını” belirtti.

“Bir tarafın güvenliği diğer taraf için tehdit teşkil etmemeli” şeklinde konuşan Anastasiadis, “Türkiye’nin garantörlük ve müdahale hakları ile bir miktar Türk askerinin kalıcı varlığı Kıbrıs Rum toplumu için kesinlikle bir tehdittir” ifadesini kullandı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in de önceki gün Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulunduğunu ve önemli olanın, Kıbrıs sorununda olumlu sonuca ulaşılmasını sağlayacak bazı koşulların yaratılması olduğunu vurguladığını yazdı.

Hristodulidis, “Herkesin, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin, mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını anlaması gerektiğini” ifade etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu öncelikleri arasına aldığını ve bu amaç çerçevesinde ilk olarak parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi toplantısı gerçekleştirmeyi planladığını yazdı.

Anastasiadis’in Ulusal Konsey yerine Başkanlar Konseyi’ni toplamasındaki amacın enerji konularında bilgi vermek ve iç siyasette birliği yeniden sağlamak olduğu belirtildi.

Öte yandan gazete haberinin devamında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önceki günkü açıklamalarına da yer verdi.

“Akıncı Saldırgan” alt başlığını kullanan gazete, Kıbrıs Türk müzakereci Özdil Nami’nin yerine şu anda yeni bir müzakereci atamayı düşünmediğine ilişkin sözlerini de yansıttı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Niyetleri Kontrol Etmek İstiyor – Mustafa Akıncı’yla Görüşme Talep Edecek” başlıkları altında verdi.

Anastasiadis’in söz konusu açıklaması ve Akıncı’nın sözlerini de aktaran gazete, Akıncı’ın seçimleri kazanan Anastasiadis’i telefonla aramak yerine sosyal medya üzerinde kutlama mesajı atmakla yetindiğine de dikkat çekti.