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Anastasiadis, Akıncı'yla görüşmeye hazır olduğunu iletti

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Anastasiadis, Akıncı'yla görüşmeye hazır olduğunu iletti
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün sözcüsü Prodromos Prodromu aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5’li gayri resmi toplantı yapılmasına ilişkin önerisinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini haber verdi.

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili açıklamasında, “Anastasiadis’in, iyi hazırlık yapılmış bu tarz bir gayri resmi toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacağı ümidiyle, Crans Montana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir toplantının detayları ve toplanma zamanının ele alınması için, Kıbrıs Türk lideriyle gerek baş başa, gerek de Lute’un huzurunda görüşmeye hazır olduğunu” açıkladı.

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