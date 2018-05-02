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Anastasiadis, Akıncı'ya cevap veremedi

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Anastasiadis, Akıncı'ya cevap veremedi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin parametrelerini kabul edip etmediklerini net biçimde açıklamaları gerektiğini iddia etti.
Rum haber kaynakları, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesine ilişkin açıklamalarına bugün yaptığı yazılı bir açıklamayla yanıt verdiğini yazdı.
Anastasiadis yazılı açıklamasında özetle, “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderin, yanlış yorumlamalardan ya da izlenim yaratmaya yönelik açıklamalardan kaçınılabilmesi ve BM Genel Sekreteri’nin, diyaloğun yeniden başlamasına imkan sağlayacak koşulların oluştuğuna dair net bir görüntü elde edebilmesi için, BM Genel Sekreteri’nin parametrelerini kabul ettiklerini net bir biçimde ifade etmeleri gerektiğini” iddia etti.
Anastasiadis açıklamasında, Crans Montana zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ilgili Türk tarafına yönelik  daha önce yaptığı suçlama ve eleştirilerini sürdürdü.
Anastasiadis ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması ihtimalini araştırmak adına bir danışman atama niyetinin kendisine dün bildirildiğini, Genel Sekreter’in bu niyetiyle ilgili “olumlu yanıt verilmesi” talimatını verdiği iddiasında bulundu.

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