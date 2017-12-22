Anastasiadis açık ara önde

“Cymar Market Research LTD’in, RİK hesabına, 11-15 Aralık döneminde Güney Kıbrıs genelinde bin 10 kişiye ulaşarak yaptığı anketin sonuçlarına göre, ilk turda Stavros Malas ve Nikolas Papadopulos ankete katılanların yüzde 15’inin, Nikos Anastasiadis de yüzde 30’unun desteğini aldı

Rum başkanlık seçimlerine dair RİK’in yaptırdığı son ankette, üç ana adayın oylarını artırdığı ortaya çıktı. Adaylardan Stavros Malas ve Nikolas Papadopulos’un eşit oranda destek bulurken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine en yakın iki rakibinden iki kat fazla oy topladığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler “Cymar Market Research LTD’in, RİK hesabına, 11-15 Aralık döneminde Güney Kıbrıs genelinde bin 10 kişiye ulaşarak yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Buna göre adaylardan Stavros Malas ve Nikolas Papadopulos ankete katılanların yüzde 15’inin, Nikos Anastasiadis de yüzde 30’unun desteğini aldı. ELAM’ın adayı Hristos Hristu yüzde 4, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas yüzde 2’de kaldı.

İkinci turda Anastasiadis ile Papadopulos’un yarışması halinde Anastasiadis’in alacağı oy oranı yüzde 38, Papadopulos’un yüzde 28 olarak şekillendi. Rakibi Malas olması halinde Anastasiadis’in oy oranının yüzde 43, Malas’ın yüzde 25. İkinci turda Malas ve Papadopulos’un yarışması halinde Papadouplos’un oy oranı yüzde 35, Malas’ın yüzde 28.

Araştırmada ilk üç adayın siyasi partilerden aldığı destek ise şöyle şekilleniyor:

Anastasiadis DİSİ’den yüzde 80, DİKO’dan yüzde 22, Dayanışma Hareketi’nden yüzde 36,5, Ekologlar’dan yüzde 28, AKEL’den yüzde 5,5, EDEK’ten yüzde 6,5 Vatandaşlar İttifakı’ndan yüzde 15,5 ve ELAM’dan yüzde 18 oranında oy alıyor.

Nikolas Papadopulos DİKO’dan yüzde 56,5, EDEK’ten yüzde 44, DİSİ’den yüzde 5, AKEL’den yüzde 7,5, Dayanışma Hareketi’nden yüzde 27,5, Ekologlar’dan yüzde 28 ve ELAM’dan yüzde 10,5;

Stavros Malas AKEL’den yüzde 69, EDEK’ten yüzde 15,5, DİSİ’den yüzde 1, DİKO’dan yüzde 3,5, Vatandaşlar İttifakı’ndan yüzde 7,5 ve ELAM’dan yüzde 2,5;

ELAM Başkanı ve başkan adayı Hristos Hristu kendi partisinden yüzde 56,5 oranında destek alıyor. Dayanışma Hareketi’nden yüzde 18, DİSİ’den yüzde 3, AKEL’den ve DİKO’dan yüzde 1 oy alıyor.

Yorgos Lillikas kendi partisinden yüzde 38,5, Ekologlar’dan yüzde 4, ELAM’dan yüzde 2,5, DİKO’dan yüzde 6, DİSİ ve AKEL’den yüzde 1, EDEK’ten yüzde 3 oy alıyor.

Adayların popülaritesi araştırıldığında Anastasiadis yüzde 53, Malas yüzde 45, Papadopulos yüzde 42, Lillikas yüzde 25 ve Hristu yüzde 20 oy topluyor.

NİTELİKLER

Anket, adayların nitelikleriyle ilgili şu sonuçları da ortaya koydu:

Nikos Anastasiadis: yurtdışında itibar sahibi olduğunu düşünenler yüzde 55, ülkenin enerji istikrarını sağlayabileceğine inananlar yüzde 35, Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulabileceğine inananlar yüzde 25’in altında. Ekonomiyi daha iyi yönetebileceğini düşünenler yüzde 39, gerekli düzenleme ve reformları yapabileceğine inananlar yüzde 31. Kadrosunun daha iyi olduğuna inananlar yüzde 39. Ekonomik çıkarlara bağımlı olduğunu düşünenler ise yüzde 24.

Nikolas Papadopulos: adil ve sürdürülebilir çözüm sağlayabileceğini düşünenler yüzde 12, yurtdışında itibar sahibi olduğuna inananlar yüzde 6 ve ülkenin enerji istikrarını sağlayabileceğini düşünenler yüzde 13. Ekonomiyi daha iyi yönetebileceğini düşünenler yüzde 16, gerekli düzenleme ve reformları yapabileceğine inananlar yüzde 17. Kadrosunun daha iyi olduğuna inananlar yüzde 11 ve ekonomik çıkarlara bağımlı olduğuna inananlar yüzde 13.

Stavros Malas: adil ve sürdürülebilir çözüm sağlayabileceğini düşünenler yüzde 12, itibar sahibi olduğuna inananlar yüzde 5, enerji istikrarını sağlayabileceğine inananlar yüzde 9. Ekonomiyi daha iyi yönetebileceğine inananlar yüzde 11, gerekli düzenleme ve reformları yapabileceğine inananlar yüzde 13. Kadrosunun daha iyi olduğunu düşünenler yüzde10 ve ekonomik çıkarlara bağımlı olduğuna inananlar yüzde 4.

