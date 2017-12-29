“Anastasaidis döneminde ekonomi borca gömüldü”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in 5 yıllık görevi boyunca ekonominin borca gömüldüğü, ayrıca orta ve alt gelirli sınıfın yıkıma uğradığı yazıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 5 yıllık görev süresi boyunca ekonomi alanındaki icraatları verilerle ortaya kondu.

Haravgi gazetesi “Nikos Anastasiadis Hükümeti Ne Aldı ve Ne Teslim Ediyor” başlığıyla verdiği haberinde, ekonomide 13 alanla ilgili Rum İstatistik Dairesi, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığının verilerini yayımladı.

Bu verilere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in 5 yıllık görevi boyunca ekonominin borca gömüldüğü, ayrıca orta ve alt gelirli sınıfın yıkıma uğradığı yorumunda bulunan gazete, kısaca şunları aktardı:



• Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2012’de 19,5 milyar Euro iken, 2016’da 18,1 milyar Euro oldu.

• Kamu borcu 2012’de 15,5 milyar Euro iken, 2016’da 19,4 milyar Euro oldu.

• Özel borç 2012’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 328’i iken, 2017’de yüzde 339’u oldu.

• Batık krediler 2012’de 11,8 milyar Euro iken, 2016’da 22,3 milyar Euro oldu.

• İstihdamlar 2012’de 385 bin 227 iken, 2016’da 363 bin 60 oldu.

• Net göç 2008-2012 döneminde olumlu bir çizgi (+67 bin 796) izlerken, 2013-2016’da olumsuz bir çizgi (-26 bin 405) izledi.

• Yarı zamanlı istihdam oranı 2012’de yüzde 10,7 iken, 2016’da 14,3 oldu.

• Yoksulluk riski 2012’de 17,6 iken, 2016’da 32,9 oldu.

• Ekonomideki toplam maaş 2012’de 7,6 milyar Euro iken, 2016’da 7 milyar Euro oldu.

• Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri 2012 yılında 20,2 bin Euro iken, 2016 yılında 16,9 bin Euro oldu.

• Kalkınma giderleri 2012’de 724 milyon Euro iken, 2016’da 523 milyon Euro oldu.

• Sosyal yardımlar 2012’de 1 milyar Euro ilen, 2016’da 959 milyon Euro oldu.