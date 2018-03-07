Amerikan filosu Kıbrıs açıklarında

ABD'li ExxonMobil şirketine ait araştırma gemilerine Amerikan donanmasına ait 6. Filo eşlik edecek. Amerikan uçak gemisi de Kıbrıs açıklarına geldi

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “6. Filo’nun Desteklenmesi-İsrail İle Tatbikat İçin Akdeniz’de” başlıklı haberinde, Türk medyasının, Akdeniz’de faaliyet gösteren Amerikan 6.Filo’sunun altı ay için 4 gemi ve 26’ncı Deniz Piyadesinin, 2 bin 500 kişiyle desteklenmesiyle, Exxon Mobil şirketinin çalışmaları ışığında, mesaj olarak yorumladığını savundu.

Gazete, 6. Filo’nun internet sayfasına dayanarak USS New York, USS İow Jima, USNS William Mclean ve USS Oak Hill(LSD-51) gemilerinin bölgede bulunduğunu İsrail ile yapılacak ortak “Juniper-Cobra” tatbikatlarına katılacaklarını yazdı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rus Haber Ajansı Sputnik’in “ ABD'li ExxonMobil şirketine ait araştırma gemilerine Amerikan donanmasına ait 6. Filo’nun eşlik edeceğine ilişkin haberlere de yer verdiler.

Gazete haberi “Amerikan Uçak Gemisi Kıbrıs Açıklarında” başlığıyla aktarırken yine Sputnik’e dayanarak 21 Şubat tarihinde bölgeye uçak gemisi “Iwo Jima’”nın gönderildiğini de belirtti.