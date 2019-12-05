Güney Lefkoşa’daki American Academy Nicosia'ya bomba ihbarı yapıldı. Orada öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler, otobüsle topluca kuzeye geçirildi

Güney Kıbrıs'ta American Academy Nicosia'ya bomba ihbarı yapıldı. Orada öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler, otobüsle topluca kuzeye geçirildi

Lefkoşa’nın güneyinde faaliyet gösteren ve birçok Kıbrıslı Türk öğrencisi de bulunan “American Academy Nicosia” isimli özel okulda dün sabah bomba alarmı verildi.

Sabah saatlerinde bilinmeyen şahıs tarafından okula telefon edilerek, okulda bomba olduğu söylendi.

İhbarın ardından, polis ve itfaiye ekiplerinin öğrencileri ve personeli tahliye ettiği ve incelemelerin ardından bomba ihbarının yanlış olduğu kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'ta American Academy Nicosia'da meydana gelen olayın ardından, Kıbrıslı Türk öğrencilerin mağdur olmaması için önlemler alındığını, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Özersay, Konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

“Bugün (dün) sabah saatlerinde Güney Kıbrıs'ta American Academy Nicosia'da ilk gelen bilgiye göre bomba ihbarı yapıldığı için öğrenciler sınıflardan çıkarılmış ve okul boşaltılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve öğrencilerin durumunun iyi olduğunu az önce teyid ettik. Orada öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerimizin, okul içerisinde kalan kimlik ve pasaportları nedeniyle ülkemize girişte sıkıntı yaşamamaları için Polis Genel Müdürlüğümüz ile gerekli tedbiri aldık ve az önce itibariyle otobüsle topluca gelen öğrencilerimiz, muhaceret işlemlerinde gerekli kolaylık sağlanarak ülkemize geçmiştir.”

Konuyu Birleşmiş Milletler (BM) ile de istişare halinde yakından takip ettiklerini kaydeden Özersay, “endişe edecek bir durum yoktur” dedi