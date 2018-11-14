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Amcasını 2 milyon Euro dolandıran şahıs aranıyor

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Amcasını 2 milyon Euro dolandıran şahıs aranıyor
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Güney Kıbrıs’ta, öz amcasını 2 milyon Euro dolandıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan şahıs aranıyor.
Politis gazetesi, Dikelya İngiliz Üsler bölgesinde tanınmış bir restoranın sahibi olan amcasını 2009-2015 yılları arasında çeşitli vaatlerle kandırarak, 2 milyon 60 bin Euro parasını alan Andreas Andreu’nun Rum polisince arandığını yazdı.
Gazete, Andreu’nun bir dönem yurt dışına kaçtığını, ancak Güney Kıbrıs’a geri döndüğü bilgisi üzerine arama ilanının çıkarıldığını aktardı.

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