Amcasını 2 milyon Euro dolandıran şahıs aranıyor

Güney Kıbrıs’ta, öz amcasını 2 milyon Euro dolandıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan şahıs aranıyor.

Politis gazetesi, Dikelya İngiliz Üsler bölgesinde tanınmış bir restoranın sahibi olan amcasını 2009-2015 yılları arasında çeşitli vaatlerle kandırarak, 2 milyon 60 bin Euro parasını alan Andreas Andreu’nun Rum polisince arandığını yazdı.

Gazete, Andreu’nun bir dönem yurt dışına kaçtığını, ancak Güney Kıbrıs’a geri döndüğü bilgisi üzerine arama ilanının çıkarıldığını aktardı.