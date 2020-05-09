Ambulans geçişine izin vermeyen polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Korona virüs salgınına ilişkin önlemlerin uygulamaya konduğu ilk günlerinde “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) köyünde aldığı bir hastayı Güney Lefkoşa’daki hastaneye götürmek isteyen ambulansa sınırdan geçiş izni vermeyen iki polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 21 Mart 2020 tarihinde “Aşağı Pirgo” sağlık merkezinden Lefkoşa Rum hastanesine sevk edilen 46 yaşındaki bir hastanın bulunduğu ambulansın “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından geçişine izin vermeyen Rum polisler hakkında soruşturma başlatıldığını yazdılar.

“Aşağı Pirgo” Sağlık Merkezi’nden “Astromerit” sınır kapısına gelen ambulansa, kapıda görevli polisler tarafından geçiş izni verilmediğini, bu yüzden ambulansın Metehan sınır kapısından geçiş yaparak Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne ulaşabildiğini aktaran gazete, olayın soruşturulması için iki müfettiş atandığını yazdı.