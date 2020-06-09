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Altısı çalışma, 2'si tedavi maksatlı 8 kişi Güneye geçti

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Altısı çalışma, 2'si tedavi maksatlı 8 kişi Güneye geçti

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçiş kapılarıyla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve bu gelişmelere göre karar alacağını söyledi.

Fileleftheros’un web sayfasında yer alan habere göre, Kusios’un açıklamasında konuya kayıtsız kalmayacaklarını ve Anastasiadis’in bu konuyla meşgul olduğunu kaydettiğini duyurdu.

Kusios, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamasında belirttiği gibi Güney Kıbrıs’a geçişleri için düzenleme yapılan yaklaşık 30 Kıbrıslı Türk ile ilgili şu ana kadar kendilerine bilgilendirme yapılmadığını da kaydetti.

Aynı kaynakta, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan küçük bir grup Kıbrıslı Türk’ün, bu sabah Metehan, Beyarmudu ve Akyar geçiş kapılarından Güney Kıbrıs’a geçtiği bilgisi de yer aldı.

Alphanews web sayfasında ise, bu sabah Güney Kıbrıs’a 8 Kıbrıslı Türk’ün geçtiği, bunlardan 6’sının Güney Kıbrıs’ta çalıştığı, 2’sinin ise tedavi maksatlı geçiş yaptığı bildirildi.

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