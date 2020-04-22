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Altın Pasaport’tan 1.5 milyar Euro beklentisi

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Rum Yönetimi, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında, önceden yapılmış ve aylardır beklemede olan başvuruları süratle incelemeye başladı

Altın Pasaport’tan 1.5 milyar Euro beklentisi

Rum Yönetimi, halk arasında “Altın Pasaport” olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında, önceden yapılmış ve aylardır beklemede olan başvuruları süratle incelemeye başladı, DİKO ise kriterlere haiz 700’den fazla başvurunun derhal onaylanmasını istedi.

Fileleftheros’un haberine göre, DİKO ekonomiye ihtiyaç duyduğu sıcak paranın aktarılması için aylardır beklemede bulunan, kriterlere haiz 700’den fazla başvurunun derhal onaylanmasını talep etti.

Başvurular kapsamında bloke edilen hesaplardaki blokajın, başvuruların onaylanmasıyla kalkacağını ve ekonomiye 1.5 milyar Euro’nun üzerinde bir sıcak para sağlayacağını vurgulayan DİKO, önümüzdeki 9 ay için toplam tahmin edilen açığın 1,8 milyar Euro’dan fazla olduğunu ve bu meblağa ekonomiye destek ödeneklerinin dahil olmadığını hatırlattı.

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