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“Altın pasaport” alan Kenyalı vergi kaçakçılığından sorgulanıyor

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Güney Kıbrıs’tan “altın pasaport” alan Kenyalı Humphrey Kariuki’nin ülkesinde vergi kaçakçılığından sorgulanıyor

“Altın pasaport” alan Kenyalı vergi kaçakçılığından sorgulanıyor
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Güney Kıbrıs’tan yatırım yaparak “altın pasaport” alan Kenyalı milyarder Humphrey Kariuki’nin, ülkesinde vergi kaçakçılığından sorgulandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Kenya’da yayın yapan internet gazetesi “nation.co.ke”ye göre, Kariuki’nin Kenya yasalarına göre ikinci bir vatandaşlığı bulunduğunu beyan etmesi gerektiğini, ancak bunu yapmadığını; ayrıca şirketlerinin sermaye altyapısının da sorgulanmakta olduğunu yazdı.
Haberde, Kariuki’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını 19 Mayıs 2016’da aldığı belirtildi.

 

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