Altı bölgede kayıp kazıları yapılıyor

KŞK’nın Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, şu anda “Kithrea” (Değirmenlik), “Lapitho” (Lapta), “Kato Zodya” (Aşağı Bostancı) ve “Aşşa’daki” (Paşaköy) bir askeri bölgede kazılar gerçekleştirmekte olduğunu belirtirken “Yipsu” (Akova) köyünde ve “Kithrea” (Değirmenlik) köylerindeki ikinci bir noktada yeni kazıların da başladığını duyurdu

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, Komite tarafından sürdürülen kayıp kazıları konusunda bilgi verdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, KŞK’nın Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, kayıpların naaşlarına ulaşılabilmesi adına kazıların sürdürüldüğünü, iki yeni noktada daha kazıların başladığını açıkladı.

Nestoros bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, KŞK’nın şu anda “Kithrea” (Değirmenlik), “Lapitho” (Lapta), “Kato Zodya” (Aşağı Bostancı) ve “Aşşa’daki” (Paşaköy) bir askeri bölgede kazılar gerçekleştirmekte olduğunu belirtirken “Yipsu” (Akova) köyünde ve “Kithrea” (Değirmenlik) köylerindeki ikinci bir noktada yeni kazıların da başladığını duyurdu.

“Strovolo” bölgesinde dört yada beş Kıbrıslı Türk’ün naaşlarının bulunması amacıyla gerçekleştirilen kazıların da devam etmekte olduğunu ifade eden Nestoros, “Hamit Mandres” (Hamitköy) bölgesinde, hava koşulları sebebiyle ara verilen kazıların da sürdüğünü vurguladı.

Aranmakta olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kayıpların naaşlarına ulaşma konusunda umutlu olduğunu belirten Nestoros, Türkiye’nin kayıplara ilişkin elinde bulundurduğu bilgileri paylaşması durumunda kayıplar konusunda çıkmazın da aşılabileceği iddiasında bulundu.