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Altı bankaya kara para aklama cezası

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Altı bankaya kara para aklama cezası
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Rum Merkez Bankası’nın, kara para aklamayı önleme prosedürlerine uyma konusunda Güney’de faaliyet gösteren ticari bankaların iplerini daha da çekmekte olduğu haber verildi.
Fileleftheros’un haberine göre, Rum Merkez Bankası, 2015’ten bugüne kadar Güney’de faaliyet gösteren 6 ticari bankaya kara para aklama konusunda toplam 6 milyon 580 bin Euro para cezası verdi. 

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