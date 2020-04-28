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Akıncı, salgın yoluyla kazanım elde etmeye çalışıyormuş

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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın DSÖ, BM, Dünya Bankası, IMF ve AB’ye gönderdiği mektuplar, Rum tarafında “KKTC makamlarının, salgını kullanarak diplomatik düzeyde siyasi kazanımlar elde etme” çabası olarak yorumlandı

Akıncı, salgın yoluyla kazanım elde etmeye çalışıyormuş

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Dünya Sağlık Örgütü, BM Genel Sekreteri, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve AB’ye gönderdiği mektuplar Rum basınında gündem oldu.
Fileleftheros gazetesi “Düzey Artırma Fırsatı Görüyor – İşgal Rejimi Türkiye’nin Yolundan Giderek, Salgın Yoluyla Kazanım Elde Etmeye Çalışıyor” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri, Uluslararası Para Fonu ve diğer bazı uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektupların ardından Dünya Sağlık Örgütü’ne de mektup gönderdiğini yazdı.
Gazete, KKTC makamlarının, Türkiye’nin yolundan giderek, Korona virüs salgını kullanarak diplomatik düzeyde siyasi kazanımlar elde etmeye ve ayrı bir devletin var olduğu mesajını iletmeye çalıştığını iddia etti.
Haberde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daha önce birçok uluslararası örgüt ve kurumun ardından geçen hafta da Dünya Sağlık Örgütü’ne mektup göndererek, siyasi kazanım elde etmeye çalıştığı öne sürülürken, BM ve UNFICYP’in ise özellikle KKTC hükümetinin aldığı kararlar konusunda “tuhaf bir sessizliğe büründüğü” ifade edildi.
Gazete, özellikle UNFICYP’in, KKTC hükümetinin korona virüs salgını sebebiyle UNFICYP üyelerinin dolaşımı, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye mal getirilmesi ve Pile’deki gelişmeler konusunda sessiz kaldığına vurgu yaptı.
 

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