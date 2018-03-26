“Akıncı hazır olduğunda, ben de hazırım”

Anastasiadis , Akıncı’nın kendisiyle kendisiyle görüşmesi konusunda “Hazır olduğunda, ben de hazırım” dedi

Rum kesimi ile Atina, bugün Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen AB-Türkiye toplantısı ışığında, dün Ankara’ya sert mesajlar gönderdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum kesimi ile Yunanistan’ın Ankara’ya “taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağının kendi tutumuna bağlı olduğunu ilettiklerini” aktardı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise önceki gün yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin bugün, yalnızca Kıbrıs’la ilgili değil, diğer yükümlülükleri konusundaki sorumluluklarıyla karşı karşıya kalacağını da” ileri sürdü.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da, Ege ve Kıbrıs’taki yasadışı faaliyetlerine son vermesi için Türkiye’ye sert bir mesaj gönderdiğini yazan gazete, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un da Türkiye’ye net bir mesaj gönderdiğini iletti.

Gazeteye göre “kendilerinin barış, dostluk ve demokrasi halkı olduğunu” ifade eden Pavlopulos, “bunun ise herkesin Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukukuna tam anlamıyla saygı duymasını gerektirdiğini” savundu.

Gazete iç sayfadan “Ankara’ya Meydan Okudu” başlıklı haberinde ise, Anastasiadis’in açıklamalarına yer verdi.

Anastasiadis’in müzakere masasına gelmeye bir kez daha hazır olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türk toplumuna mesaj gönderdiğini de ileten gazete, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisiyle görüşme konusuna yanıt vermemesinden ötürü, Kıbrıs sorunundaki diyalogun yeniden başlaması perspektifinin uzaklaşıp uzaklaşmadığı konusundaki bir soruya ise “Ben kendi irademi açıkça ortaya koydum. Birçok kez söylediğim şeyi, her gün tekrarlamayacağım. Hazır olduğunda, ben de hazırım” yanıtı verdiğini ekledi.

PRODROMU

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum kesiminin Varna toplantısından ne beklediğine dair bir soruya yanıtında, hedeflerinin, AB-Türkiye ilişkilerinin, Avrupa Konseyi’nin kolektif bir şekilde ortaya koyduğu net ilkelerle düzenlenmesi olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi toplantısı sonuçlarına da değinen Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sonuç bildirgesi konusunda memnuniyet ifade ettiğini, çünkü AB’deki ortaklarının konuya ilişkin net duruşu ile Türkiye’nin ileri sürülen yasadışı faaliyetlerini ele almalarına yönelik destek ifadesi olan, en önemli hedeflerini başardıklarını söyledi.

“Ankara’nın yapay bir kriz meydana getirme ve Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhinde, denizde oldu-bittiler yaratma konusundaki çabasına tahammül gösterilmeyeceğini” iddia eden Prodromu, AB’deki ortaklarının net destekleyici ifadesine sahip olduklarını ve bunun şimdiye kadar var olan en net politik pozisyon olduğunu savundu.

Gazeteye göre Prodromu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortak açıklamalarının da bu gidişatta olduğunu sözlerine ekledi.

