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AKEL, Niyazi Kızılyürek’i aday gösterdi

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AKEL, Niyazi Kızılyürek’i aday gösterdi
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AKEL, Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek’i Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı gösterdi. AKEL Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada; AKEL Merkez Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantısında 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için partinin aday listesini belirlediği kaydedildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adayları: (alfabetik sırayla)

• Yorgos K. Yeorgiu AKEL-Sol-Yeni Güçler Larnaka Milletvekili, Filolog, 55 yaşında

• Dr. Hrisantos Yeorgiyu (Athos) Bağımlılıklara Karşı Koyma Merkezi Başkanı, 48 yaşında

• Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek Akademisyen, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü, 59 yaşında

• Yorgos Kukumas Hukukçu, Avrupa Parlamentosu’nda asistan, 35 yaşında

• Marina Nikolau Siyasal Bilimci, Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Solu Grubu’nun Sekreterya üyesi, 32 yaşında

• Neoklis Silikiotis Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Makine Mühendisi, 59 yaşında

AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adaylarının resmi sunumu 26 Ocak 2019 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Hilton Park Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

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