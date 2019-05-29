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AKEL müzakerelerin başlaması için inisiyatif üstlenecek

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AKEL müzakerelerin başlaması için inisiyatif üstlenecek
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AKEL’in, Yunanistan’daki genel seçimin ardından, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için inisiyatif üstleneceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in inisiyatiflerinin, Yunanistan’da yeni hükümetin belirlenmesi sonrasında, önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeni Yunan hükümeti üyeleriyle görüşme yapacak olması nedeniyle uluslararası düzeyde şekilleneceğini yazdı.

Habere göre AKEL, uluslararası düzeydeki inisiyatiflerin ardından Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta görüşmeler yapılacağını ve ne gibi faaliyetlerde bulunulacağının o zaman açıklanacağını belirttiğini yazdı.

Haberde, AKEL’in, “müzakereler olmazsa bölünmenin kalıcı hale geleceğini” vurguladığı da kaydedildi.

TATAR’I KINADI

Gazete devamla, AKEL’in, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözümle ilgili açıklamaları kınadığını aktardı.

Habere göre AKEL, “Kıbrıs sorununu üzerinde uzlaşıya varılmış zeminden çıkarmaya çalışanların, AKEL’i karşısında bulacağı” uyarısını da yaptı.

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