AKEL ile DİSİ arasındaki öncelikler kavgası büyüyor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun 2023 başkanlık seçimi konusunda önceliğin Nikos Anastasiadis’in iktidardan uzaklaştırılması olduğu şeklindeki açıklamasıyla birlikte AKEL ve hükümet arasında yaşana tartışmaların dün de devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun bu açıklamasıyla birlikte iki taraf arasındaki “öncelikler” tartışmasının devam ettiğini yazdı.

Habere göre DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu, dün yaptığı açıklamada, ülkenin; Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde saldırıya uğraması, Türkiye’nin, “MEB” içerisine girmesi ve sondaj tehdidinde bulunması konusunu gündeme getirerek, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun önceliğinin, kendisinin de söylediği gibi, 2023 başkanlık seçimi olduğunu ifade etti.

Bunun, toplum içerisinde soru işaretlerine neden olduğunu ifade eden Dimitriu, bir kimsenin kendi önceliğini belirlemekte özgür olduğunu, AKEL’in önceliğinin de Nikos Anastasiadis ve DİSİ’yi iktidardan uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

Dimitriu, DİSİ’nin önceliklerinin gelecek seçimlerle alakalı olmadığını ifade ederken Anastasiadis’in yüzde 56 oy aldığı başkanlık seçimlerinden 15 ay sonra AKEL’in bugünden itibaren 2023 başkanlık seçimini kendisine hedef yaptığını söyledi.

Dimitriu açıklamasının devamında Şubat 2023 başkanlık seçimlerine daha 45 ay bulunduğunu belirtti.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise açıklamasında hükümet kanadından yapılan açıklamaları safsata olarak nitelendirirken, (hükümet kanadının) ülkede uygulanan yıkıcı politikalar için toplumsal uzlaşı ve “bağışlama kağıdı” aradığını ifade etti.

Stefanu uygulanan politikaların, Türk saldırganlığında ve nihai bölünmüşlük tehlikesinde ülkeyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Stefanu bu politikaların, fakirlik tehlikesi, sosyal ve iş güvensizliği, yolsuzluk gibi olgulara neden olduğunu söylerken AKEL için ülke ve halkın çıkarının, her şeyin üstünde geldiğinden de söz etti.

AKEL’DEN MENENDEZ-RUBİO YASA TASARASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise AKEL’in Amerikalı senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio’nun“East Med Act” isimli yasa tasarısı konusunda endişelerini dile getiren bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre AKEL, Menendez-Rubio yasa tasarısının, Anastasiadis ve DİSİ tarafından, ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması olarak tanıtıldığını belirtirken buna kadar her şeyin yolunda olduğunu, ABD ambargosunun haksızlık ve kabul edilemez olduğunu ancak sorununun, yasa tasarısının tam içeriği olduğunu belirtti.

AKEL, ilgili yasa tasarısının sadece silah ambargosunun kaldırılmasıyla alakalı olmadığını, bölgedeki, ABD bölgesel dış politikasının ileriye götürülmesinin bir parçası olarak bu faaliyeti(silah ambargosunun kaldırılması) de içerdiğini ifade etti.

Gazete AKEL’in söz konusu yasa tasarısının tamamını basına verdiğini yazdı.