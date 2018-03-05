AKEL, görüşmelerin başlaması için girişim başlattı

AKEL’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için inisiyatif aldığı, bu çerçevede Yunanistan’da görüşmeler yapacağı, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temas edeceği haber verildi

AKEL’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için inisiyatif aldığı, bu çerçevede Yunanistan’da görüşmeler yapacağı, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temas edeceği haber verilirken Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, müzakerelerin başlamasına çok az ihtimal verdiği bildirildi.

Haravgi “Yeni Müzakereler İçin AKEL İnisiyatifi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Atina’ya gittiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Havaalanı’nda yaptığı açıklamada da Yunanistan’ı “Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleştirilmesinin ana dayanağı” olarak niteleyen Kiprianu “Ulusal Konsey’in ezeli kararlarına ve uzlaşılmış çerçeveye dayalı bir çözüm bulunması hedefiyle müzakerelerin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamasını sağlamak yönünde ilerlememiz gerekiyor” dedi ve AKEL’in görüş ve değerlendirmelerini Yunan siyasi liderliğine ileteceğini söyledi.

Kiprianu “bunun dışında AKEL olarak Kıbrıs Türk siyasi partilerle bazı görüşmeler ayarladık, onlarla istişare çabalarımızı sürdürecek ve ardından, müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koymak için başka hangi inisiyatifleri alabileceğimize bakacağız” ifadesini kullandı.

KİPRİANU VE HRİSTODULİDİS ATİNA’DA

Gazete Kiprianu’nun bugün ve yarın gerçekleştireceği Atina temasları çerçevesinde siyasi partilerle temas edeceğini, bugün saat 18.00’de Başbakan Aleksis Çipras ile makamında görüşeceğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de Yunan dengi Nikos Kocias’ın davetlisi olarak Atina’ya gittiğini belirten gazete, bugün Kocias ile yarın da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve hemen ardından da Başbakan Çipras ile görüşeceğini belirtti.

SPEHAR NEW YORK’A GİDİYOR

Haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın bu hafta New York’a, BM merkezine giderek temaslarda bulunacağı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Gazete, Spehar’ın New York’a gidişinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmelerinden edindiği görüntü ile alakalı olduğunu da yazdı.

Haberde Genel Sekreter Guterres’in, 2000-2008 döneminde BM Barış Gücü operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış Fransız Jean-Marie Guehenno’yu müzakerelerin yeniden başlaması konusunda iki liderin nabzını tutmak için özel temsilcisi olarak göndermeyi planladığı belirtildi.

Gazete, Rum yönetiminin Guehenno’ya rıza gösterdiğini ancak Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, bir AB vatandaşının BM Genel Sekreter temsilcisi olmasına itiraz ederek reddettiğini yazdı.

Fileleftheros AKEL Genel Sekreteri ile Rum Dışişleri Bakanı’nın Atina’ya gittiğine ve yapacakları temaslara ilişkin haberini “Biri Çıkacak Diğeri Girecek” başlığıyla aktardı.

Politis, Nikos Hristodulidis’in, Dışişleri Bakanlığı görevini devralmasının ardından ilk röportajını verdiği Atina/Makedonya Haber Ajansı’na “Ankara’nın Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığının keşfi için bile niyeti olmadığı” iddiasında bulunduğunu bildirdi.

Habere göre, Hristodulidis Atina ziyareti öncesinde verdiği röportajda, Anastasiadis’in, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdiğini hatırlatarak “Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin müzakerelere yeniden başlamaya niyetli görünmediğini” iddia etti.

“TÜRKİYE’NİN EYLEMLERİNİN, KIBRISLI TÜRKLERİN DE TALEPLERİNİN SONA ERMESİ ŞARTIYLA”

Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin, Kıbrıslı Türklerin de taleplerinin sona ermesi şartıyla, Kıbrıs sorununun iç yönleri üzerinde diyaloğa, ön hazırlığı iyi yapılması ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin ve AB’nin aktif katılım göstermesi şartıyla da yeni bir konferansa hazır olduğunu Guterres’e açıkça ilettiğini söyleyen Hristodulidis, bu tezlerinin Kıbrıs Türk tarafına da iletildiğini ancak şu ana kadar bir cevap gelmediğini söyledi.

Hristodulidis “Maalesef şu ana kadar Türkiye ve Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız isteksiz görünmekle kalmayıp, uluslararası hukuka ilave ihlallerde ve kabul edilmez tekliflerde bulunuyor, müzakerelere yeniden başlamaya hiç niyetli görünmüyorlar” dedi; müzakerelerin yeniden başlamasına çok az ihtimal verdiğini söyledi.

Hristodulidis “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki son eylemlerinin, Rum ve Yunan hükümetlerinin, Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinde ülkenin egemenliğine ve bağımsızlığına mutlak saygı gösterilmesi, bunun için de garanti anlaşmalarına, müdahale haklarına ve Kıbrıs’ta asker varlığının idamesine son verilmesi gerektiği yaklaşımının doğruluğunu gösterdiğini” öne sürdü.

Hristodulidis, Crans Montana görüşmelerinin bitiş şekli nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirenlere “Türkiye bugün bu şekilde davranıyorsa, Güvenlik ve Garantiler başlığında istediklerini kabul etsek nasıl davranacaktı hesap edin” diyerek cevap verdi.

Doğal kaynakların aranması ve kullanılması konusunda ise Hristodulidis, “1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde ifade edildiği şekliyle, deniz bölgeleriyle ilgili kararların yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın federal yetkisinde olacağını öngören Talat-Hristofyas yakınlaşmasının geçerliliğini koruduğunu da söyledi.

“TÜRKİYE’NİN DAVRANIŞI AB’NİN ÇIKARLARINI DA ETKİLİYOR”

Rum yönetiminin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışlarının, Avrupa çıkarlarını da etkilediğini öne çıkaracağını da söyleyen Hristodulidis, Türkiye’nin Rum yönetiminin enerji programında, AB’nin Doğu Akdeniz’i Avrupa’nın alternatif enerji koridoru haline getirme çabalarına sorun çıkarmayı ve bölge ülkeleri ile hidrokarbon merkezli işbirliği politikasını darbelemeyi hedeflediğini öne sürdü.

Alithia Hristodulidis’in Atina/Makedonya Haber Ajansı’na verdiği röportajı okurlarına “Türkiye’nin Müzakereye Niyeti Yok… Dışişleri Bakanı Hristodulidis Ankara’nın Hedefinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Enerji Programına Sorun Yaratmak Olduğunu Söylüyor” başlığıyla aktardı.