AKEL' e göre “Gevşek Federasyon Guterres çerçevesine aykırı”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazartesi günü gerçekleştirilen Rum Ulusal Konsey toplantısında gevşek veya desantralize (merkezi güçlü olmayan) federasyon tipi çözümden söz etmesi sonrasında Rum siyasi partilerinin tepkileri dün de devam etti.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL ve DİKO’dan dün yapılan açıklamalarda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e yönelik eleştirilerin sürdürüldüğünü ve izahat istendiğini yazdılar.

Habere göre AKEL Sözcüsü Stefanos Stefanu dün yaptığı açıklamasında, Anastasiadis’in söz konusu önerisiyle bizzat kendisinin koyduğu “BM Genel Sekreterinin belirlediği süreç ve yolla müzakerelerin başlaması ve çözüme ulaşılması hedefini ortadan kaldırdığını” belirtti.

Stefanu açıklamasında özetle, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin dışına çıkacağını belirtirken, “yetkilerin hali hazırda uzlaşılmış olduğunu, bu yüzden Guterres çerçevesinde yer almadıklarını” iddia etti.

Stefanu ayrıca, Anastasiadis’in “uzlaşıya vardığı hangi yetkinin gereksiz olduğunu ve bölgelere devredilmesi gerektiğini düşündüğünü izah etmesi gerektiğini” belirtirken Anastasiadis’in üzerinde uzlaşıya varılmış konuları yeniden açmasının karşı tarafa da aynı hakkı tanıyacağı uyarısında bulundu.

Gazete, DİKO’dan da dün benzer bir açıklama geldiğini ve Anastasiadis’in “gevşek federasyon” derken ne kastettiğini net biçimde izah etmesi gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

DİKO’nun açıklamasında, Anastasiadis ve hükümet edenlerin, son bir yıldır görüşünün, Guterres çerçevesinin işlevsellik sorununu çözdüğü ve geriye sadece güvenlik konusu kaldığı yönünde olduğunu belirtilerek, gevşek federasyon önerisiyle aslında bu sorunların da çözülmemiş olduğunun kabul mü edildiği sorusu gündeme getirildi.