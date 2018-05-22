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AKEL'den liderlere sorumluluklarınızı üstlenin çağrısı

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Rum Hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunu ilk belirten tarafın Rum tarafı olduğu konusundaki açıklamalarının yeterli olmadığını ve hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyen AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, liderlere halk ve memleket karşısındaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yaptı

AKEL'den liderlere sorumluluklarınızı üstlenin çağrısı
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, halk ve memleket karşısındaki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre Kiprianu, Fransa’ya yapacağı ziyaret öncesinde dün yaptığı açıklamalarda, Rum Hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunu ilk belirten tarafın Rum tarafı olduğu konusundaki açıklamalarının yeterli olmadığını ve hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Habere göre Kiprianu, Akıncı’nın müzakereler için somut bir öneri sunduğunu ve Rum Hükümeti’nin bu öneriye vereceği tepkinin olumlu olması gerektiğini vurguladı.

Kiprianu, açıklamasında, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Parlamentosu,  Senatosu ve siyasi partilerle müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabanın ileri götürülmesi için temaslarda bulunacağını kaydetti.

Türkiye’deki seçime kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili herhangi bir tartışma olmayacağının aşikar olduğunu belirten Kiprianu, yine de zemin hazırlığı yapılması ve önkoşullar oluşur oluşmaz müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Kiprianu, müzakerelerin yeniden başlamasının öncelikle Türkiye’ye ve ardından da iki lidere bağlı olduğuna işaret etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Kiprianu’nun dün Fransa’ya gittiğini ve bugün öğle saatlerinde “Kıbrıs-Fransa Dostluk Grubu” Başkanı, Milletvekili Sarah El Hairy ile görüşeceğini; akabinde de Fransa Dışişleri Bakanlığı AB Konularından Sorumlu Müdürü Philip Ceton ile bir araya geleceğini yazdı.

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