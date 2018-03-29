AKEL, Anastasiadis’e meydan okudu

AKEL, Rum lider Anastasiadis’i davranışları ile Türkiye’yi beraat ettirmekle suçladı ve müzakerelere başlamaya hazır olduğuna dair net mesaj vermesi için Anastasiadis’e meydan okuduklarını açıkladı

AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, maksatlarını terk etmesi ve müzakerelere başlamaya hazır olduğuna dair net mesaj vermesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e meydan okuduklarını açıkladı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre, PEO ve Dev-İş’in de katıldığı Kavazoğlu ve Mişaulis’i anma etkinliğinde konuşan Lukaidis, Anastasiadis’i “davranışları ile Türkiye’yi beraat ettirmekle” suçladı.

Lukaidis, Anastasiadis için “ağır sorumlulukları var çünkü doğru bir çözüme varmamız ve Türkiye’nin teşhir edilmesi için var olan büyük olanakları değerlendirmedi” ifadelerini kullandı. Lukaidis ayrıca “AKEL olarak artık maksatlarını terk etmesi ve BM Genel Sekreteri’nin koştuğu şartlarda müzakerelere başlamaya hazır olduğuna dair net mesaj vermesi için Anastasiadis’e bütün kararlılığımızla meydan okuyoruz” dedi.

Yorgos Lukaidis ayrıca “Sayın Anastasiadis’in müzakere prosedürünün yeniden başlaması için koşul ve şartlar; yakın geçmişte büyük bir kolaylıkla yine kendi terk ettiği şartlar koşması uluslararası toplum, özellikle de Genel Sekreter tarafından anlaşılamadı” şeklinde devam etti.

Haravgi ise Lukaidis’in “çözüm AKEL için de yarım vatan, yarım halk, yarım gökyüzü ve deniz işine gelmeyen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler için de tek yoldur” ifadelerine yer verdi.

Habere göre, Lukaidis, 53 yıl önce öldürülen Kavazoğlu ve Mişaulis’in, “Kıbrıslı Türklerin ve Rumların vatanı kurtarmak için ortak mücadelelerinin sembolü haline geldiğini” de söyledi.

Aynı gazete AKEL’in 31 Mart Cumartesi günü Kavazoğlu ve Mişaulis için Dali’de büyük bir etkinlik düzenleyeceğini; saat 10.45’te başlayacak etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun konuşma yapacağını haber verdi.

