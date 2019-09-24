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AKEL: "Anastasiadis siyasi eşitlikte iyi gitmiyor"

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AKEL: "Anastasiadis siyasi eşitlikte iyi gitmiyor"
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AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, müzakere sürecinin yeniden başlayıp başlamamasının, iki liderin, BM Genel Sekreteri ile yapacakları ayrı ayrı görüşmelerin sonucundan ortaya çıkacağını söyledi. AKEL Basın Sözcüsü “tam da bu nedenle iki liderin söylediklerinde ve yaratacakları atmosfere iki kere dikkat etmesi gerekir” dedi. Stefanu, “üzülerek görüyoruz ki, Anastsiadis’in kamuoyu önündeki açıklamaları, doğrudan diyalogun yeniden başlaması çabasından başka her şeye hizmet etmektedir. Siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunun devam eden şeytanlaştırılması, sarf edilen çabanın en ciddi engelidir ve olası bir başarısızlığın sorumluluğunun Kıbrıs Rum tarafına yüklenmesi tehlikesine gebedir. Güvenlik Konseyinin son kararında siyasi eşitlik terimini hatırlatmayı gerekli görmesi tesadüf değildir. Bu terimin temel boyutu, iki toplumun, federal hükümetin karar ve organlara etkin katılımını teşkil etmektedir. Etkin katılımın tam olarak neyi içerdiği yıllardır tartışılıyor” ifadelerini kullandı.

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