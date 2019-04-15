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Akdeniz'de üçlü tatbikat

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Akdeniz'de üçlü tatbikat
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Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetleri arasındaki “Medusa 8” kod adlı hava-deniz tatbikatının bugün başladığı haber verildi.
Rum haber kaynakları, tatbikatın daha çok Mısır’ın sorumluluğundaki bölgelerde yapıldığını ve bunun dost kuvvetlerin Mısır silahlı kuvvetlerinin tatbikatlarına katılmasına ilişkin yıllık planlamaya dâhil olduğunu belirttiler.
Tatbikatta Mısır’ın “Anwar El Sadat” helikopter gemisi yanı sıra, denizaltı ve F-16 savaş uçaklarının da yer aldığı ifade edildi.

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