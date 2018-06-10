Afrodit’te İsrail’in zararı büyük

Afrodit yatağının ticari kullanımı nedeniyle İsrail’in uğraması beklenen vergi zararının 840 milyon dolar olduğu iddia edildi

Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) yer alan “Afrodit” doğal gaz yatağının Güney Kıbrıs tarafından kullanımının, İsrail için sanıldığından daha büyük maddi kayba neden olacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, Afrodit yatağının bir kısmının İsrail’in MEB’inde yer aldığına ve iki ülke arasında stratejik işbirliği memorandumu imzalandığına işaret ederek, buna rağmen konunun çözümünün kolay olmayacağını yazdı.

İsrail “Globe” internet sitesine dayandırılan yorumlu haberde, Afrodit yatağının ticari kullanımı nedeniyle İsrail’in uğraması beklenen vergi zararının 840 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Afrodit yatağından doğal gaz çekilmesinin İsrail’deki yatağın doğal gaz miktarını azaltacağı, bundan dolayı gelirlerde ve vergilerde büyük kayıplar oluşacağı öne sürülen haberde, söz konusu parselin kullanım hakkına sahip Delek, Noble ve Shell şirketlerinin, Afrodit yatağının İsrail’in MEB’ine genişlediğini kabul etmedikleri de vurgulandı.

Enerji konuları uzmanı Kıbrıslı Rum Haralmbos Ellinas konuya ilişkin açıklamasında, bu tür durumların tüm dünyada yaşandığını, ortak doğal kaynaklara sahip ülkelerin işbirliği anlaşmaları imzalayarak sorunu çözdüklerini belirtti.

Ellinas, Güney Kıbrıs ile İsrail’in MEB belirleme anlaşmasını 2010 yılında imzalamalarına karşın ortak kullanım anlaşması yapmadıklarını da ekledi.



