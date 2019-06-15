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Afrodit yatağının kullanımı için tek yol Mısır

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EİK Genel Müdürü Dimitris Fessas Kıbrıs’ın ve Afrodit yatağının durumu, Mısır’daki doğal gaz santralleri ve uluslararası piyasalar göz önüne alındığında tek çarenin Afrodit yatağındaki doğal gazın Mısır’a ihraç edilmesi olduğunu ifade etti

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Afrodit yatağının kullanımı için tek yol Mısır
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 Rum “Kıbrıs Hidrokarbon Şirketi” (EİK) Genel Müdürü Dimitris Fessas, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” doğal gaz yatağının kullanımı konusunda tek yolun Mısır olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, EİK Genel Müdürü Dimitris Fessas, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan “Afrodit” doğal gaz yatağının kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Kıbrıs’ın ve Afrodit yatağının durumu, Mısır’daki doğal gaz santralleri ve uluslararası piyasalar göz önüne alındığında tek çarenin Afrodit yatağındaki doğal gazın Mısır’a ihraç edilmesi olduğunu ifade eden Fessas, Afrodit’teki doğal gazın düşük maliyetle ihraç edilebilmesinin tek yolunun Mısır’ın altyapısının kullanılması olduğunu vurguladı.

Fessas ayrıca, Afrodit yatağındaki doğal gaz konusunda hak sahibi şirketlerin nihai yatırım kararını almaları için izlenmesi gereken prosedürden de bahsederek, bu sürecin en az 3 yıl gerektireceğini sözlerine ekledi.

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