Afrodit yatağından beklenen gelir fikir ayrılığı yarattı

Enerji konuları uzmanı Charles Ellinas, Rum Yönetimi’nin Afrodit yatağının geliştirilmesi programından 9,5 milyar dolarlık gelir elde etme olanaklarını “sorguladığını” ve en iyi şartlar altında Afrodit yatağının 1,5-2 milyar dolar gelir sağlayabileceğini ve devletin de bunun yüzde 57’isini alacağını söylediği bildirildi

Rum kesiminin tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağının gelecekteki gelirleri konusunda, Rum hükümeti ile enerji konuları uzmanı Charles Ellinas arasında fikir ayrılığı olduğu haber verildi.

Ellinas’ın, hükümetten işitilen miktarların “gerçeklikle herhangi bir ilgisi bulunmadığını” savunduğunu, hükümetin ise Ellinas’ın Afrodit yatağından ortaya çıkacak gelirlerle ilgili “kötümser hesaplamalarını dayanaksız bularak reddettiğini” yazan Politis gazetesi, hükümetin, Ellinas’ın maliyetleri şişirdiğini düşündüğünü iletti.

Rum hükümetinin, 2024-2025 yılları içerisinde Afrodit yatağında üretimin başlamasından sonra, devletin olası gelirlerinin 18 yıl içerisinde 9 buçuk milyar dolara ulaşabilmesinin mümkün olduğu tezinde ısrarcı olduğunu kaydeden gazete, öte yandan net gelirlerin, büyük ölçüde petrol fiyatlarına bağlı olacağını belirtti.

Gelirlerin, petrol fiyatlarına bağlı olarak 9,4 milyar dolardan az olabileceği gibi, bundan fazla da olabileceğini ifade eden gazete, enerji konuları uzmanı ve danışmanı Charles Ellinas’ın konuyla ilgili açıklamalarının ise “sansasyon yarattığını” kaydetti.

Ellinas’ın, Rum Yönetimi’nin Afrodit yatağının geliştirilmesi programından 9,5 milyar dolarlık gelir elde etme olanaklarını “sorguladığını” yazan gazete, Ellinas’ın, en iyi şartlar altında Afrodit yatağının 1,5-2 milyar dolar gelir sağlayabileceğini ve devletin de bunun yüzde 57’isini alacağını söylediğini iletti.

Dün sabah bir radyo programında yaptığı açıklamada, hükümetten işitilen miktarların “gerçeklikle herhangi bir ilgisi bulunmadığını” savunan Elllinas, Afrodit yatağının işletilebilir olan miktarının da, Rum Enerji Bakanlığı ile şirketler grubunun hesaplamış olduğu 4,1 tcf’den (trilyon ayak küp) az olacağını savundu.

Rum Enerji Bakanlığının ise Ellinas’ın hesaplamalarını “gelişigüzel ve dayanaksız bulduğunu” yazan gazete, bakanlığın, Ellinas’ın iddialarına Afrodit yatağındaki doğal gaz oranının 4,1 tcf olduğu yanıtını verdiğini iletti.

Gazete Ellinas’ın, bugün Avrupa’da satılmakta olan doğal gazın mbtu (Bin İngiliz Termal Birimi) başına 3,5 dolar olduğunu ve bunun aşamalı olarak 7 mbtu’ya ulaştığı varsayıldığında, doğal gazdan elde edilecek toplam gelirlerin 17-18 milyar doları geçmeyeceğini ifade ettiğini, öte yandan bundan şirketlerin harcamaları ile Mısır’a gidecek boru hattı ve sıvılaştırma harcamalarının çıkarılması gerektiğini ve sonuç olarak geriye 1,5-2 milyar dolar gelir kalacağını hesapladığını aktardı.

Habere göre “yetkili bir kaynak” da açıklamasında, Ellinas’ın hesaplamalarında bile toplam gelirlerin 17,5 milyar dolara ulaştığını ve Ellinas’ın nasıl olur da 16 milyar dolar maliyet hesaplayıp, net gelirleri yalnızca 1 buçuk milyar dolara düşürdüğü sorusunu sordu.