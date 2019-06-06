Afrodit yatağında ilk üretim 2024'te

Afrodit yatağında ilk doğal gazın 2024-25’ten önce beklenmemesi gerektiğini de anlatan Rum bakan, başka bir soru üzerine ise, şu an ilk önceliğin, yatağın geliştirilebilmesi için, ihracat sözleşmesinin kesin olarak kapanması olduğunu ifade etti

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, dün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi ile “Afrodit” yatağındaki şirketler grubu (NobleEnergy, Shell, DelekDrilling) arasında varılan anlaşmanın, Rum Yönetimi’ne 18 yıl içerisinde 9 milyar doları aşan bir gelir getirmesinin beklendiğini açıkladı.

Alithia gazetesinin “9,4 Milyar Dolarlık Gelir- Afrodit Yatağının İşletilmesi 2024 Yılında” başlıklarıyla yayımladığı haberine göre Lakkotripis, Afrodit yatağında lisans sahibi şirketlerle yapılan müzakerelerin tamamlandığını söyledi.

Müzakerelerin bu aşamada, gelirlerin orantılı paylaşımı sözleşmesindeki bazı şartların değişmesiyle alakalı olduğunu ve şu an iki tarafın geliştirme ve üretim planını ele aldıklarını ifade eden Lakkotripis, bunlar tamamlandığı ve bakanlar kuruluna bu iki belge sunulduğu zaman, Afrodit yatağının işletme noktasına kadar gidebilmesi için, bir işletme izni çıkarılacağını dile getirdi.

Bunun, bu şartlar altında şirketlerle yapılan iyi bir anlaşma olduğunu düşündüklerini dile getiren Lakkotripis, bu anlaşmanın Rum Yönetimi’nin 18 yıl boyunca 9 milyar doları aşan önemli bir ticari gelir elde etmesine izin vereceğini, öte yandan her zaman ortalama varil başına 70 dolarlık petrol fiyatıyla konuştuğunu belirterek, “çok ciddi gelirlerden” söz etti.

“KIBRIS DOĞAL GAZ ÜRETİCİSİ OLACAK”

Lakkotripis “Kıbrıs’ın doğal gaz üreticisi olacağını”, öte yandan revize edilmiş olan sözleşmenin, üzerinde mutabakata varılmış olan şeylerin hayata geçirilmesi konusunda oldukça sert maddeler içereceğini de söyledi.

Lakkotripis“sözleşmeye bazı somut ifadeler konduğunu, şirketlerin bunlara saygı duyması gerekeceğini, aksi takdirde bunun sözleşmeye çok ciddi yan etkileri olabileceğini” de belirtti.

“DEĞİŞKEN GELİRLER”

Gelirlerin değişken ve bunların uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olacağını dile getiren Lakkotripis, petrolün uluslararası fiyatının ne olacağı öngörülemediğinden 3 senaryonun masaya yatırıldığını, bunların varil başına 60 dolarlık düşük bir senaryo, 70 dolarlık ortalama bir senaryo ve 80 dolarlık yüksek bir senaryo olduğunu izah etti.

“GELİR PAYLAŞIMI”

Gelir paylaşımı konusunda ise, 18 yıllık süre boyunca ortaya çıkacak olan ve kısıtlı miktarda olacak olan “teorik kayıpların” ekonomik faaliyetlerle karşılanacağını belirten Lakkotripis, çünkü bunun 7,9 milyar dolarlık altyapıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde” gerçekleşecek en büyük proje olacağını ve bu ekonomik faaliyetlerin bir kısmının yerel ekonomiye geçeceğini ifade etti.

Lakkotripis, anlaşmanın birçok faydası olacağını, öte yandan Mısır’la da olan ilişkilerini sağlamlaştırmakta olduklarına işaret etti.

“İLK ÜRETİM 2024-2025”

Şu an görüşülmekte olan geliştirme ve üretim planına göre, ilk doğal gazın 2024-25’ten önce beklenmemesi gerektiğini de anlatan Rum bakan, başka bir soru üzerine ise, şu an ilk önceliğin, yatağın geliştirilebilmesi için, ihracat sözleşmesinin kesin olarak kapanması olduğunu ifade etti.

«GELİR ORANI”

“Elde edinilen bilgilere” göre, anlaşmanın devlet için yüzde 57, şirketler grubu için de yüzde 43 gelir öngördüğü belirtiliyor.

Devletin gelirleri yılda ortalama 522 milyon dolara ulaşacak. Özellikle, Rum Yönetimi ilk yıllarda ve şirketler grubunun altyapılarla ilgili yatırımını telafi edene kadar, yıllık 200 milyon dolarlık bir gelire sahip olacak.

Aynı bilgilere göre, sözleşme, uygulanmadıkları takdirde şirketler grubunun sözleşmeyi kaybedeceği maddeler içeriyor. Özellikle, sözleşmede, şirketler grubunun 2020 yılının ikinci yarısında yeni bir teyit sondajı ve yatağın geliştirilmesi için teferruatlı incelemeler yapmasını öngörüyor.

“KALİPSO MUHTEMELEN 7’İNCİ PARSELE UZANIYOR”

Tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki 6’ıncı parselde bulunan “Kalipso” yatağı konusunda ise Lakkotripis, bunun 7’inci parsele uzanabileceğini söyledi.

Lakkotripis, muhtemelen ruhsat verilip parselde sondaj yapılana kadar, net bir görüntüye sahip olamayabileceklerine de işaret etti.

Fileleftheros gazetesi ise “Afrodit’in Paylaşımı Yüzde 42,9’a Karşı Yüzde 57,1- Kötü Senaryoda Kıbrıs Cumhuriyeti İçin 18 Yılda 8 Milyar Dolar, İyi Senaryoda ise 14 Milyar Dolar Gelir- Lakkotripis: Çok Büyük Tavizler İstediler” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Lakkotripis’in, şirketlerin başlangıçtaki taleplerinin, en nihayetinde sonuca varmış olduklarından çok daha fazla olduğunu söylediğini iletti.

Politis ise “Anlaşma Partilerden Geçti- Afrodit’le İlgili Yeni Sözleşme 10’uncu Parselle İlgili Sözleşmenin Neredeyse Aynısı- AKEL GelirlerKonusunda Yanıltma Görüyor- Exxon’la Olduğu Gibi” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, partilerin büyük çoğunluğunun Afrodit yatağındaki şirketler grubuyla varılan yeni sözleşmeyi desteklediklerini; DİSİ’nin bunu selamladığını, DİKO, ELAM ve DİPA’nın da buna destek belirttiğini iletti.

Elindeki bilgilerin, diğer partilerin de bunu olumlu bir gelişme olarak addettikleri yönünde olduğunu yazan gazete, öte yandan AKEL’den gelen bilgilerin ise, partinin gelecekteki gelirler olarak açıklanan rakamları yanıltıcı bulduğunu, çünkü bugünden itibaren 24 yıllık bir dönemle ilgili enflasyonun hesaplanamayacağına işaret ettiğini ekledi.

Bu arada gazete, Afrodit yatağıyla ilgili olan yeni sözleşmenin 10’uncu parsel için yapılan sözleşmeden eksik olmadığını, kritik meselelerde Afrodit’le ilgili sözleşmedeki şartlar ile 10’uncu parselle ilgili sözleşmelerin çok yakın olduğunu, başka konularda ise Noble’la olan yeni sözleşmenin daha iyi olduğunu ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Afrodit’ten 18 Yılda 9,4 Milyar Dolar Gelir- Ortaya Çıkacak Herhangi Teorik Kayıplar Fazlasıyla Karşılanacak” başlığıyla yer aldı.