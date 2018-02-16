Afrodit Gazı'nın satışı için ön anlaşma an meselesi

Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB içerisindeki 12’nci parselde, “Afrodit” yatağında bulunan doğal gazın Mısır’daki terminale satışı konusunda ön anlaşmaya yaklaşıldığı haber verildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum Meclisi Ticaret Komitesi Başkanı Angelos Votsis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in geçen Salı günü basına kapalı gerçekleştirilen Meclis Ticaret Komitesi toplantısında, doğal gazın ön satış anlaşmasına dair görüşmelerin son aşamasına geldiğini söylediğini açıkladı.

Afrodit gazının Mısır terminaline satılmasıyla ilgili ön anlaşma prosedürünün iyi ilerlediğini ve yakın zamanda olumlu bir sonuca ulaşılmasını beklediklerini söyleyen Votsis, şirketlerin, Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) ile görüşmelerini tamamladığını ve geriye kalanın, 6’ncı parseldeki “Kalypso” yatağındaki rezervin açıklanmasından sonra atılacak adımların belirlenmesi olduğunu belirtti.