"AB’nin Doğu Akdeniz’de donanma varlığı göstermesi gerek"

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Angelidis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında “bilgi” verdiği telekonferansta denklerine “AB’nin Doğu Akdeniz’de donanma varlığı göstermesi gerektiği” iddiasında bulundu

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis AB’li denkleri ile yaptığı telekonferansta “AB’nin Doğu Akdeniz’de donanma varlığı göstermesi gerektiği” iddiasında bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Angelidis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında “bilgi” verdiği telekonferansta denklerine “AB’nin Doğu Akdeniz’de donanma varlığı göstermesi gerektiği” iddiasında bulunduğu kaydedildi.

AB Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen telekonferansta Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın arzu edilen düzeye ulaşılabilmesi için AB’nin operasyonel düzeydeki müdahiliyetinin, savunma inisiyatiflerinin ve yapılarının artırılması konusu ele alındı.

Angelidis AB’nin operasyonel taahhütlerinin takviyesine değindiği konuşmasında Rum yönetiminin küçük ve “sürekli Türk tehdidi altında olmasına” karşın AB misyonlarına ve operasyonlarına katkısını artırma hedefini taşıdığını söyledi.

Gazete Angelidis’in Avrupa Savunma Örgütü Yönetim Kurulu’nun, örgütün caydırıcı meydan okuma zamanında savunma olanaklarının artırılmasındaki rolü konusunun ele alındığı toplantısına da katıldığını yazdı.