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AB’den Güney’e 15 yılda 3 milyar Euro

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AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı İerotheos Papadopulos yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, AB üyeliğine alındığı 2004 yılından bu yana, yaklaşık 3 milyar Euro katkı aldığını bildirdi

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AB’den Güney’e 15 yılda 3 milyar Euro
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AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliğinin 15’inci yılı nedeniyle Fileleftheros gazetesine röportaj verdi. 
Fileleftheros gazetesine göre, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Temsilcisi Ierotheos Papadopoulos, AB’nin, ülkeye yönelik  bugüne kadar olan yatırımları ve gelecek yıllardaki planlarından söz etti. 
Güney Kıbrıs’ın, AB üyeliğine alındığı 2004 yılından bu yana, yaklaşık 3 milyar Euro aldığını, bunun 2 milyarlık kısmının Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları çerçevesinde verildiğini ifade eden Papadopulos, bunun önemli bir miktarı teşkil ettiğini, ekonomik durgunluğun yaşandığı çok zor dönmede Güney Kıbrıs’a yardımcı olduğunu belirtti. 
Yardımların hangi sektörlere yapıldığına dair bir soru üzerine Papadopulos, yardımların,  çevresel, toplumsal, kırsal bölgelerin geliştirilmesi, müteşebbislerin desteklenmesi ve yenilikler gibi birçok alana yapıldığını ifade etti. 
Papadopulos, genel olarak ödeneklerin, Güney Kıbrıs’ın çok önemli olarak addettiği önceliklere veya sektörlere verildiğini belirtti. 
Papadopulos, röportajında ödeneklerin verildiği alanlarla ilgili ayrıntılara da yer verdi

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