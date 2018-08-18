banner107
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
76 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
212 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
79 0
Salamis keyfine doyum olmuyor
Salamis keyfine doyum olmuyor
644 0
“Umutlarımızla oynanıyor”
“Umutlarımızla oynanıyor”
19 0
Piyasaya denetim başladı
Piyasaya denetim başladı
70 0
“Hükümeti gayretli gördüm”
“Hükümeti gayretli gördüm”
27 0
“Okullar öğretmensiz açılacak”
“Okullar öğretmensiz açılacak”
78 0
banner82
banner147

ABD’den Güney’e yeni büyükelçi

banner27

Doherty’nin yerine Garber’in atanması bekleniyor

ABD’den Güney’e yeni büyükelçi
banner137

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevini yürüten Kathleen Doherty’nin yerine Judith Gale Garber’in atanması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği için Judith Gail Garber’i aday gösteriyor.
Trump, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Garber’ı Kıbrıs’a büyükelçi adayı olarak göstermeyi düşündüğünü” duyurdu. Garber’in atanabilmesi için ABD Senatosu’nun onayı gerekiyor.
2015’ten beri ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Kathleen Doherty’nin görev süresinin yıl sonu tamamlanması bekleniyor.
Kıbrıs’ta 1960’tan bugüne 19 büyükelçi görevlendiren ABD’nin 1973’te atadığı Lefkoşa Büyükelçisi Roger P. Davies, Kıbrıslı Rumların Barış Harekatı sonrasında elçilik önünde düzenlediği ABD karşıtı eylem sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
GARBER KİMDİR ?
ABD Başkanı Trump’un Lefkoşa Büyükelçiliğ için aday göstereceği Judith Gail Garber, 1984’ten beri ABD Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapıyor.
Yurt dışı misyonlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Avrasya Bürosu’nda çeşitli görevler üstlenen Garber, 2009-2012 yılları arasında ABD’nin Riga (Letonya) Büyükelçisi oldu.
Garber, İspanyolca, İbranice, Çekçe ve Letonca biliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.