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ABD ve Rus Donanmalarının gemileri Güney'de

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ABD ve Rus Donanmalarının gemileri Güney'de
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  ABD donanmasına ait “USS Gonzales” (DDG66) destroyerinin iki gündür Larnaka Limanı’nda demirli olduğu, Rus donanmasına ait “Mareşal Ustinov” füze kruvazörünün ise Yunanistan’da  ve Güney Kıbrıs’ta demirlediği haber verildi.
Fileleftheros’un haberine göre, Amerikan 6’ncı Filosu’ndaki destek görevi yapmakta olan “USS Gonzales” ziyaret programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a demirledi. Gemi kaptanı tarafından yapılan açıklamada, Larnaka Limanı’nda demirlemelerinin, “ABD’nin bölgenin top yükün güvenlik taahhüdünün devam ettiğinin göstergesi olduğu” belirtildi.
Aynı gazete Akdeniz’deki deniz tatbikatlarına katılmakta olan Rus donanmasına ait “Mareşal Ustinov” füze kruvazörünün de Yunanistan yanında Güney Kıbrıs’a uğradığını (demirlediği) yazdı. “Mareşal Ustinov” mürettebatının tatbikatları çerçevesinde hava savunma ve denizaltılara karşı savaş senaryoları icra ettiği, programı gereği Doğu Akdeniz’deki uluslararası sularda ikmal da yaptığı kaydedildi. 

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