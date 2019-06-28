 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
213 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
 
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
396 0
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
31 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
21 0
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
25 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
63 0
banner82

ABD Senatosu'ndan Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması için bir adım daha

banner27

banner315
ABD Senatosu'ndan Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması için bir adım daha
banner267

Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin daha ABD Senatosu’ndan geçtiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Salı günü onaylanan yasa tasarısına benzer özellikler taşıyan bu düzenlemenin, ABD Savunma Bskanlığı bütçesiyle ilgili “S 1790” sayılı yasaya eklendiğini ve ABD Senatosu’nun bu tasarıyı onayladığını duyurdu.

Silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili düzenlemenin yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin teçhizatları için geçerli olduğu belirtilirken, ABD yapımı silah sistemlerinin Türk askeri, Kıbrıs Türk kuvvetleri veya ELDİK (Yunan Alayı) tarafından Kıbrıs topraklarına getirilmesiyle ilgili yasağın kalkmadığı ifade ediliyor.

Demokrat Parti Senatörü Robert Menendez tarafından sunulan ilgili düzenlemede ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Rusya gemilerine limanlarda kolaylık sağlamaması ve kara para aklamayla mücadelede yapması gereken reformlara da yer veriliyor.

Söz konusu yasaya göre, Rusya’dan hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı durdurulacak ve Türkiye uçak üretim prosedüründen çıkarılacak. Bunun yanı sıra yasada, “CAATSA 2017” yasasının öngördüğü yaptırımların tümünün uygulanması için ABD Başkanı Donald Trump’a çağrı yapılıyor.

Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için, Amerika’daki Rhode Island Birinci Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan bir düzenleme daha bulunuyor. Bu düzenlemenin ise, önümüzdeki günlerde onaylan

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.