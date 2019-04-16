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ABD Senatörü Menendez, Güney'i ziyaret ediyor

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ABD Senatörü Menendez, Güney'i ziyaret ediyor
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 ABD Demokrat Parti Senatörü ve Senato Dışişleri Komitesi Üyesi Robert Menendez’in, dün itibarıyla Güney Kıbrıs’ta bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD Senatörü Menendez’in bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve daha sonra Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edileceğini yazdı.

Gazete haberinde Menendez’in yine “Fileleftheros” gazetesinde yer alan röportajında, “ABD’nin Doğu Akdeniz’deki enerji ve güvenlik alanlarında ortaklık ilişkilerini derinleştirmesi gerektiği” şeklindeki söylemlerine de yer verdi.

Gazete Menendez’in röportajdaki açıklamalarına geniş yer verdi.

Menendez, Cumhuriyetçilerden, Florida Senatörü Marco Rubio ile birlikte aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu, ülkelere yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin yasa tasarısını Senato’ya sunmuştu.

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