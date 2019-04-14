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ABD'li Senatör Mendes Salı günü adaya geliyor

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ABD'li Senatör Mendes Salı günü adaya geliyor
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 ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının da içeren yasa tasarısını hazırlayan Senatör Robert Menendez, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması ve bölgenin güvenliği için Güney Kıbrıs’la bir savunma ilişkisinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Menendez, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, ABD’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la mevcut ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirtirken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almasına yönelik tepkisini dile getirdi.

Türkiye’nin hem S-400 sistemi, hem de F-35 savaş uçaklarını alamayacağını savunan Menendez, ABD Senatosu’nun artık Türkiye’nin saldırganlığını kabul etmeyeceğini de ileri sürdü.

Öte yandan Kathimerini gazetesi, Menendez’in önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a gideceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini yazdı.

Habere göre, Menendez’in salı günü Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le görüşmesi bekleniyor.

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