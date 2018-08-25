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ABD, Güney Kıbrıs’ta kara para aklandığından endişeli

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ABD’nin Rusya Federasyonu’na yönelik yasadışı finansla mücadele çabalarıyla ilgili Amerikan Kongresi’ne sunulan raporda, yatırıma karşılık vatandaşlık programı eleştirildi, zafiyet noktalarına işaret edildi

ABD, Güney Kıbrıs’ta kara para aklandığından endişeli
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ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Amerikan Kongresi’ne sunduğu ABD’nin Rusya Federasyonu’na yönelik yasadışı finansla mücadele çabalarıyla ilgi raporunda Güney Kıbrıs’a da eleştiri yöneltti.
Fileleftheros’un “ABD’nin Kara Para Aklama Endişeleri… Kıbrıs’ta Şüpheli Rus Sermayesinden Söz Ediliyor” başlıklı haberine göre, Mandelker, 6 Ağustos tarihli raporunda Güney Kıbrıs’a “şüpheli Rus sermayesi ve vatandaşlık verme” eleştirisinde bulundu.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:
“ABD devletinden ve Maliye Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer, Güney Kıbrıs’ın geniş ölçekte şüpheli Rus sermayesi ve yatırımlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğine dair endişelerini vurgulamak ve Kıbrıslı yetkilileri ülkenin para-finans sistemini bu tehditlere karşı güçlendirmeye ikna etmek için son bir yıl içerisinde Kıbrıs makamları nezdinde yoğun girişimde bulundu.”
Güney Kıbrıs’ta gözlemlenen zafiyetler ise şöyle sıralandı: 
“Yatırım karşılığında vatandaşlık verme konusunda gevşek program uygulanması ve idari hizmet sağlayıcıların denetim zafiyeti. Yasadışı merciler tarafından şirket kurmak ve uluslararası para-finans sistemine erişimi olan banka hesabı  açmak için kullanılan gevşek şirket kurma şartları”
Alithia “Altın Vizeler ABD’nin de Hedefinde” başlıklı haberinde, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülke vatandaşlarına “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu” verme programını hedef tahtasına koyduğunu yazdı ve raporda yer alan ifadeleri aktardı.
Gazete, Mandelker’in raporunda, Oleg Deripaska ve Viktor Vekselberg’in mal varlıklarının dondurulması öne çıkarılarak, Güney Kıbrıs’ın kara para aklamayla mücadelede bir miktar ilerleme de kaydettiğine işaret edildiğini de yazdı. 

 

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