ABD'den kayıplar için 'bildiklerinizi paylaşın' çağrısı

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’nin, kayıplar konusunda bilgi sahibi olanların, bunları yetkililerle paylaşması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Doherty’nin Pazartesi günü Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret ederek Komite’nin üç üyesiyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Doherty, yaptığı açıklamada, bilim insanları ve araştırmacıların yaptığı çalışmayı taktir etti.

Kayıpların bulunması ve kimlik tespitlerinin yapılmasındaki zorluğa işaret eden Doherty, bunun, sevdikleri kişilerin akıbetlerini bilmedikleri için her gün acıyla mücadele eden aileler için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki iki toplum liderinin ve dini liderlerin, kayıplar konusunda bilgi sahibi olanların, bu bilgileri yetkili birimlere iletmesi yönünde teşviklerde bulunduğunu söyleyen Doherty, kendisinin de bilgiler kaybolmadan bunların yetkililere aktarılması çağrısını yinelediğini belirtti.