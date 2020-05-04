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ABD'den Güney Kıbrıs'a, Rus gemileri için baskı

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ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması yasasını hatırlatarak, Rusya’nın savaş gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarını düzenli kullanımının durdurulması yönünde Rum hükümetinin baskı yapmakta olduğu iddia edildi

ABD'den Güney Kıbrıs'a, Rus gemileri için baskı

ABD’nin, Güney Kıbrıs limanlarını kullanan Rus savaş gemileri konusunda Güney Kıbrıs’a baskı uyguladığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Rus Savaş Gemiler Konusunda Baskı Yapıyor – ABD Limanlarımıza Rus Savaş Gemilerinin Düzenli Ziyaretlerine Son Verilmesini Öneriyor” başlıkları altında verdiği haberinde, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması yasasını hatırlatarak, Rusya’nın savaş gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarını düzenli kullanımının durdurulması yönünde Rum hükümetinin baskı yapmakta olduğunu belirtti.

Gazete, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosu yasasının uygulamaya geçmesi için geriye sadece, söz konusu yasanın ABD Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasının kaldığını belirterek, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın kara para aklanmasının önlenmesi ve Rus savaş gemilerinin limanlarda demirlemesinin engellenmesi konularında adım atmasını istediğini yazdı.

Rum hükümetinin kara para aklanmasını önleme konusunda attığı adımların ABD’yi memnun ettiğini belirten gazete, Rus savaş gemileri konusunda ise Rum hükümetinin ABD’ye, “bu talebin aşırı bir talep olduğu” mesajını ilettiğini savundu.

Habere göre, Rum hükümeti, Rus savaş gemilerinin, ABD’nin işbirliği yaptığı diğer birçok ülke limanlarına da demirledikleri tezini ABD’ye iletti.

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