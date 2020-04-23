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AB, Türkiye’nin faaliyetlerinden rahatsız

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri konusunda uzlaşıcı bir tutum sergilemediğini söyledi ve bundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi

AB, Türkiye’nin faaliyetlerinden rahatsız

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetleri AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ele alındı.
Fileleftheros gazetesi; “MEB Konusunda AB’den Anlayış” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) gerçekleştirmekte olduğu doğal gaz faaliyetleri konusunun AB’nin dikkatinden kaçmadığı ve konunun dün AB Dışişleri Bakanları’nın gerçekleştirdikleri telekonferansta gündeme geldiğini yazdı.
Gazete, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in telekonferans öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le telefonda görüştüğünü ve telekonferans sırasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindiğini iddia etti.
Habere göre Borell, Çavuşoğlu’nun görüşmede, bilindik Türk tezlerini dile getirerek uzlaşıcı bir tutum sergilemediğini iddia ederek, bundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Gazete, Rum hükümetinin konu hakkındaki tezlerini dile getirdiği telekonferansta özellikle Fransa, İtalya, Yunanistan, Avusturya, İrlanda, Lüksemburg ve Estonya’dan destek bulduğunu vurgularken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise, bugün gerçekleştirilecek AB Devlet Başkanları telekonferansında konuyu yeniden gündeme getireceğini ve AB’den Türkiye’ye yönelik daha belirli önlemleri uygulamaya koymasını isteyeceğini belirtti.
Rum hükümetinin birçok AB ülkesi ve Yunanistan’la, konuya ilişkin görüşmeler de gerçekleştirdiğini ifade eden gazete, şu anda dikkatlerin Korona virüs salgınıyla mücadeleye yoğunlaşmış olduğunu ve bugünkü AB Başkanlar Konseyi toplantısında AB’nin tutumunun daha da netleşmesinin beklendiğini aktardı.
Gazete, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs büyükelçiliklerinden dün yapılan açıklamalarda, Güney Kıbrıs’ın tezlerine destek belirtildiğini de yazdı.
İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi de dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden endişe duyduklarını dile getirdi ve Güney Kıbrıs’a yönelik tam destek belirtti.
 

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