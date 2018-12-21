AB Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a, mülteciler için 3,1 milyon Euro

AB Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a, mültecilerin kabul edilmesi imkanlarının artırılmasına yönelik 3,1 milyon Euro’luk katkı yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, bu paranın, daha önce yıkılan ve mülteci acil durum geçici merkezine dönüştürülen “Purnara” askeri kışlasının, mültecilerin ana kabul merkezine dönüştürülmesine harcanacağını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, “world population rewiev”a göre, Güney Kıbrıs’ta şu an 110 bin göçmen ve mülteci ile 30 bine yakın, beraberinde herhangi bir belgesi bulunmayan yabancı uyruklunun bulunduğunu yazdı.