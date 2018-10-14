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“AB iki devleti asla kabul etmez”

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DİSİ Başkanı Neofitu, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğini vurguladı

“AB iki devleti asla kabul etmez”
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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Avrupa Halk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Grup Başkanı Manfred Weber’le önceki gün Brüksel’de görüştü.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Avrupa Halk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Grup Başkanı Manfred Weber’le önceki gün Brüksel’de görüştüğünü yazdılar.

Gazete, DİSİ Başkanı Neofitu’nun görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, gerek Weber gerekse diğer yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarda edindiği izlenimin, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceği yönünde olduğunu söylediğini aktardı.

Neofitu açıklamasında, Weber’le görüşmesinde Kıbrıs sorununun yanı sıra AB’nin Güney Kıbrıs ve Türkiye’yle ilişkileri konularını da ele aldıklarını ifade etti.

Gazete, DİSİ Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun ise dün Neofitu’nun Brüksel temaslarına ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre Dimitriu, Neofitu’nun tüm temaslarında, “Kıbrıs’ın AB’ye, Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olması amacıyla girdiğini” söylediğini atlardı.

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