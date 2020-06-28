AB, Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürme yollarını arıyor

Ankara’nın geri adım atmayacağı ve Doğu Akdeniz’deki planlarını hayata geçireceği kanaatinde olan AB’nin sıcak olay çıkma ihtimalini çok yakın gördüğünü ve ‘bir kaza çıkmadan’ önce tansiyonu düşürme yollarını aradığını, bunun için de perde gerisi çalışmalar yaptığı iddia edildi

Hafta içerisinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden AB Dış Siyaset ve Savunma Poltikası’ndan sorumlu Yüksek Komiser Josep Borrell’in Ankara nezdinde arabuluculuk yapmak için AB üyesi devletlerden yetki istediği haber verildi.

Fileleftheros “Ankara’ya ‘Arkadaşlık İsteği’… Brüksel Olaydan Korkuyor ve Müdahale İçin Üye Ülkelerden Yetki İstiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Borrell’in Rum ve Yunan hükümetleri dışında, 1 Temmuz itibarı ile AB dönem başkanlığını devralacak olan Almanya ve Fransa ile direkt irtibatta bulunduğunu, İtalya ile de temas edeceğini yazdı.

Gazete Ankara’nın geri adım atmayacağı ve Doğu Akdeniz’deki planlarını hayata geçireceği kanaatinde olan Brüksel’in sıcak olay çıkma ihtimalini çok yakın gördüğünü ve ‘bir kaza çıkmadan’ önce tansiyonu düşürme yollarını aradığını, bunun için de perde gerisi çalışmalar yaptığını yazdı.

Habere göre Borrell, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı 13 Temmuz’daki Avrupa Konseyi öncesinde Ankara’ya gitmeyi planlıyor ancak mesele, Türkiye’nin bu ziyareti kabul edip etmeyeceği ve içeriğinin ne olacağı.

Haberde Türkiye’nin Rum yönetimini tanımadığını ve AB aracılığıyla olsa dahi Rum yönetimi ile görüşmek istemediği, Borrell’in iki tarafın da Türkiye-Avrupa ilişkileri ipini yeniden tutmasını istediği belirtildi. Türkiye-AB ilişkilerinin her yönüyle görüşülmesinin, bütün konuların paketlenmesine gönderme yaptığına, bunun da zayıf tarafın (bu örnekte Rum yönetimi)aleyhine olabilecek ve güçlü Avrupalı ortaklarının başka alanlarda kazanacağı bir al-ver sahnesi yarattığına işaret edildi.

Rum yönetiminin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasındaki ısrarının AB tarafından kullanılabilecek bir araç olduğuna işaret eden gazete “1,5 milyar Euro’luk üyelik öncesi ödeneğin kesilmesiyle birlikte yaptırımlar ve ekonomik nitelikteki diğer bir dizi hareketler olguları değiştirecek ve halen bu alanda ciddi sorunlar yaşamakta olan Ankara’nın, görüşmek için sebebi olacak. Ancak bu yaklaşım, başta Almanya’dan olmak üzere ciddi engellerle karşılaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Gazete “Borrell’den Çifte Mesaj… Lefkoşa Kanunsuz Türk Faaliyetlerinin Son Bulması İçin Yeni Dinamik Bekliyor… Şimdi de Dikkatler Ankara’ya Çevriliyor” başlıklı haberinde ise Rum yönetiminin, Borrell’in Güney Kıbrıs ziyareti ile çifte mesaj verdiği kanaatinde olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Rum yönetimi Borrell’in, Rum Savunma Bakanı SavvasAngelidis eşliğinde Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait helikopterle üzerinde uçarak kendi gözleriyle gördüğü Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri konusunda Türkiye ve Avrupalı liderlere mesaj verdiği görüşünde.

Ziyareti sırasında Borrell’e Lefkoşa’daki “ateşkes hattını” da gezdiren Rum hükümet kanadı, bundan sonrası için Brüksel’den jest geleceği beklentisi içerisinde. Angelidis RİK’e yaptığı açıklamada Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasının ötesinde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin durması için yeni bir dinamik yaratılacağı kanaatini ortaya koydu.

Angelidis Borrell ile birlikte 25 dakika 6.5 deniz mili mesafeden Türk sondaj gemisi, yardımcı ve refakatçi gemilerini izlediklerini, Borell’in AB’ye görüntü olarak aktardıklarını kendi gözüyle görme imkanı bulduğunu, bunun da Borrell’in pratikteki ilgisini gösterdiğini söyledi.

Gazete Rum Savunma Bakanı’nın, Doğu Akdeniz’in AB’nin ilgi alanı ilan edilmesini önerdiği Borrell’e “AB ülkelerinin neden bölgede sürekli deniz kuvveti bulundurma hakkı olduğunu” izah ettiğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, Güney’de yaptığı açıklamalarıyla Brüksel’in Rum yönetiminin “egemenlik haklarına” desteğini dile getiren Borrell’in aynı mesajı, 13 Temmuz’dan önce gideceği Ankara’ya da götürmesini bekliyor.

DİSİ VE AKEL FARKLI OKUDU

Gazete DİSİ ve AKEL’in Borrell’in Güney Kıbrıs ziyaretini farklı okuduğunu ve farklı mesajlar verdiğini vurguladı.

Habere göre DİSİ bugünkü durumun yatışmasının tek yolunun “Güney Kıbrıs’ın, AB’nin ve bölge ülkelerinin izlemekte olduğu uluslararası hukuk ve diplomasi yolu olduğunu”, Borrell’in, Ankara’ya bu mesajı götürmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. “Borrell’in Kıbrıs ziyareti AB’nin Türkiye’nin ülkemize karşı kanunsuz hareketlerinin tamamına karşı daha etkin eylemde bulunmaya hazır olduğunu gösteriyor. Borrell’in Kıbrıs’ın MEB’i üzerindeki uçuşu da Başkan ve Dışişleri Bakanı ile görüşmeleri de çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

AKEL ise Borrell’in açıklamalarının, AB’nin Güney Kıbrıs’a etkin destek vermek için somut inisiyatif geliştirmesi ve Türk-AB diyaloğu çerçevesinde siyaset ve diplomasi gereçlerini kullanarak sözden eyleme geçmesi gereğine işaret ettiği görüşünü dile getirdi. Rum yönetimini de Kıbrıs müzakerelerinin CransMontana’da koptuğu yerden yeniden başlaması ön şartlarını yaratmak için mümkün olan her inisiyatifi almaya çağıran AKEL “Türk meydan okumalarını ve neden olduğu tehlikeleri göğüslemenin etkin yolu budur” dedi.



