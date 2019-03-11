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AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı

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Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden uzak durmasını isteyen AB, aksi takdirde AB’nin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde, uygun şekilde yanıt vereceği konusunda uyarıda bulundu

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AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı
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AB’nin Türkiye’ye, Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ile ilgili ilk kez “sert bir uyarıda” bulunduğu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin MEB içerisindeki araştırma/sondaj çalışmalarıyla ilgili yayınladığı NAVTEX’lerin ışığında yapılan bu uyarıların, 15 Mart’ta gerçekleşecek olan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı öncesinde, 28 ülkenin “Ortak Belgesi”nde yer aldığını yazdı. Gazete, belgede Türkiye’ye bu gibi faaliyetlerden uzak durması, aksi takdirde AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde, uygun şekilde yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunulduğunu kaydetti. Gazete, bu uyarının yapılmasının, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de ana hedefi olduğunu belirtirken, AB’nin Türkiye’ye ilk defa, Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içinde “uygun cevap vermesinden” bahsedildiğini yazdı.

Haberde, AB Ortak Belgesi’nde, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki Kıbrıs sorunu, Ankara Protokolü’nün uygulanması, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyetini tanıması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulaması, yargı işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali ve bunun gibi yükümlülüklerinden bir bir bahsedildiği de belirtildi. Habere göre belgede ayrıca, Türkiye’ye mevcut gümrük birliğinin getirdiği yükümlülükleri, Ortak Belge zemininde uygulayacağını garanti altına alması çağrısı da yapıldı.

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