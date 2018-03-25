AB, Anastasiadis’e boyun eğdi

Brüksel’deki zirvenin sonuç bildirgesine “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların herkesin yararına etkin kullanılması” ile ilgili bir ifade eklenmesi önerildi ancak Rum lider Anastasiadis bunu reddederek çok sert tepki gösterdi

Avrupa Konseyi’nin Brüksel’de düzenlenen zirve toplantısının sonuç bildirgesi metninin sonuna, “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların herkesin yararına etkin kullanılması” ile ilgili bir ifade eklenmesi önerildiği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, metinde değişiklik yapılmasına dair her türlü düşünceyi reddederek çok sert tepki gösterdiği haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, haberi “Son Anda Düşmanca Formül… Üye Ülke Zirvede Türk Taleplerini Yerine Getirmeye Çalıştı ve Engellendi… Başkan Anastasiadis’ten Sert Tepki” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

AB üyesi bir ülkenin (adını vermedi), “sonuç bildirgesini bozmak için, Türk taleplerine cevap veren bir formül hazırladığını” ve bildirgenin sonuna ekletmeye çalışıldığını savunan gazete, formülde “Avrupa Konseyi, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların herkesin yararına etkin kullanılması için bütün üye ülkeleri teşvik eder” ifadesinin yer aldığını kaydetti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “kışkırtıcı ve kabul edilemez” diye nitelediği bu girişime çok sert tepki gösterdi ve Zirve sonuç bildirgesi metninde değişiklik yapılmasına dair her türlü düşünceyi reddetti.

Gazete, Rum daimi temsilciliğinin derhal yoğun bir diplomatik perde gerisine giriştiğini ve neticede “Ankara’nın şantajlarının ve üye ülkenin, Rum ve Yunan hükümetleri açısından olumlu unsurların bozulmasını hedefleyen oyununun” boşa çıktığını ve Doğu Akdeniz ve Ege’deki “tahrikler” ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edildiğini yazdı.

Haberde, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un, sonuç bildirgesinde kaydedilenleri Varna Zirvesi’ne götürme sözünü ve Brüksel’in, Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerini mercek altına alma taahhüdünü önemli unsur olarak elinde tutan Anastasiadis’in, sonuçtan çok memnun göründüğüne işaret edildi.