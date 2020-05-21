banner411
banner69
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
173 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
38 0
 
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
44 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
38 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
204 0
GG başladı
GG başladı
86 0
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
163 0
banner449

9 Haziran'da havalimanlarının açılması planlanıyor

banner27

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının 9 Haziran’da çalışmaya, turistlerin de 20 Haziran’dan itibaren gelmeye başlaması konusunda hemfikir olunduğunu; ancak nihai kararın yarınki toplantıda verileceği ifade edildi

9 Haziran'da havalimanlarının açılması planlanıyor

Havalimanlarının 9 Haziran’da açılması konusunda görüş birliği bulunan Güney Kıbrıs’ta net tarih yarın toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak.

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun yarın toplanarak, havalimanlarının açılması ve turistlerin gelmeye başlamasıyla ilgili tarihi netleştireceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Bilim Kurulu ile bir araya gelerek, toplam 20 ülkenin epidemiyolojik görüntüye göre kategorize edilmesini ve bu ülkelerden Güney Kıbrıs’a gidecek turistler için somut tedbirler belirlenmesini istediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının 9 Haziran’da çalışmaya, turistlerin de 20 Haziran’dan itibaren gelmeye başlaması konusunda hemfikir olunduğunu; ancak nihai kararın yarınki toplantıda verileceğini kaydetti.

9 Haziran itibarıyla ticari maksatlı uçuşlara izin verileceğini de belirten gazete, bazı bilgilere göre charter seferlerle Güney Kıbrıs’a giden yolculara uygulanan zorunlu karantinanın da sona erdirilmesinin düşünüldüğünü yazdı.

Haberde, otellerle ilgili durumun ise netleştirilmediği; ancak uçuşların başlatılacak olması nedeniyle, otellerin çalışmaya başlamasının geciktirilemeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Politis ve Alithia gazetesi de, turistlerin gelmeye başlayacağı tarihin 15 Haziran olabileceğini yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.