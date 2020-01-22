banner255
banner69
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
110 0
91 0
 
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
460 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
190 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
172 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
58 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
35 0
banner374

9 bin 700 Kıbrıslı Birleşik Krallık'a ikamet izni için başvurdu

banner27

9 bin 700 Kıbrıslı Birleşik Krallık'a ikamet izni için başvurdu

İngiliz vatandaşı olmayan 9 bin 700 Kıbrıslı’nın, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ülkede ikamet etmelerine olanak tanınması konusunda Birleşik Krallık’a başvuruda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Birleşik Krallık’ta yaşayan ancak İngiliz vatandaşı olmayan Kıbrıs vatandaşlarının, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin geçici dönemin sona ereceği  2020 sonundan sonra da ülkede ikamet etmelerine olanak tanıyacak olan “oturum izni” veya “ön oturma izni”  statüsüne sahip olmak için Birleşik Krallık’a başvuruda bulunduklarını yazdı.

Gazete, Birleşik Krallık’a başvuruda bulunan Kıbrıs vatandaş sayısının geçtiğimiz ay sonu itibarıyla 9 bin 700 olduğunu belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.